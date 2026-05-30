Früchte aus dem intelligenten Dorf Aghali erobern Auslandsmärkte

Zangilan, 30. Mai, AZERTAC

Die Früchte aus den modernen Intensivobstanlagen nahe dem intelligenten Dorf Aghali im Rayon Zangilan werden bereits auf internationale Märkte exportiert. Darauf hatte Präsident Ilham Aliyev bei einer Beratung zu Agrarfragen hingewiesen.

Die 100 Hektar große Plantage wurde 2022 angelegt und umfasst rund 66.000 Aprikosen- und Pfirsichbäume. Dank moderner Bewässerungstechnologien und günstiger natürlicher Bedingungen konnten die Erträge deutlich gesteigert werden. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Projektleitung 190 Tonnen Obst geerntet, ein Großteil davon für den Export.

Die Anlage schafft zudem Arbeitsplätze für Rückkehrer. Neben 20 fest angestellten Beschäftigten arbeiten saisonal mehr als 100 Menschen in den Obstgärten, überwiegend Bewohner der Dörfer Aghali und Mammadbeyli.

Die Plantage gilt als Beispiel für die wirtschaftliche Wiederbelebung der Region und die erfolgreiche Umsetzung des Programms „Große Rückkehr“ in Ost-Sangesur.

Aydin Yavarzade