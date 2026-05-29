Offizielle Eröffnung der Eisenbahnstrecke Baku–Tiflis–Kars steht bevor

Tiflis, 29. Mai, AZERTAC

Am 2. Juni wird in Georgien die offizielle Eröffnungszeremonie der Eisenbahnstrecke Baku–Tiflis–Kars (BTK) stattfinden.

Wie AZERTAC berichtet, ist vorgesehen, dass an der Zeremonie im Bahnhof Achalkalaki offizielle Vertreter aus Georgien, Aserbaidschan und Türkei teilnehmen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Bahnstrecke Baku–Tiflis–Kars zwar bereits seit 2017 im Testbetrieb genutzt wird, die offizielle Inbetriebnahme des Projekts jedoch erst jetzt erfolgt. Die Gesamtlänge der Strecke beträgt 827 Kilometer, davon verlaufen 213 Kilometer durch Georgien. Der Bau des georgischen Abschnitts wurde durch einen von Aserbaidschan bereitgestellten Kredit in Höhe von 775 Millionen US-Dollar finanziert. Die Rückzahlung des Kredits soll aus den Einnahmen des Projekts erfolgen.

Wie die geschlossene Aktiengesellschaft Aserbaidschanische Eisenbahnen (ADY) mitteilte, wurden von Mai 2023 bis Mai 2024 Modernisierungsarbeiten an der Bahnstrecke Baku–Tiflis–Kars durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Infolge der Rekonstruktionsarbeiten wurde die jährliche Frachtkapazität der BTK-Strecke von 1 Million auf 5 Millionen Tonnen erhöht.

Khatai Azizov