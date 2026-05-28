„Burj Khalifa“ in Dubai erstrahlt in den Farben der aserbaidschanischen Flagge

Kairo, 28. Mai, AZERTAC

Der Burj Khalifa, das höchste Bauwerk der Welt, erstrahlte anlässlich des Unabhängigkeitstages am 28. Mai in den Farben der Staatsflagge Aserbaidschans.

Wie AZERTAC berichtet, wurde dieses beeindruckende Ereignis, das in den vergangenen Jahren bereits zur Tradition geworden ist, auch in diesem Jahr am höchsten Gebäude der Welt wiederholt.

Die Projektion der aserbaidschanischen Flagge auf den berühmten Turm wurde auf Initiative und unter Organisation der diplomatischen Vertretungen Aserbaidschans in den Vereinigten Arabische Emirate realisiert.

Schikhali Aliyev