Bürgermeisterin Muriel Bowser erklärt den 28. Mai in Washington, D.C. zum Unabhängigkeitstag Aserbaidschans

Washington, 28. Mai, AZERTAC

Die Bürgermeisterin von Washington, D.C., Muriel Bowser, hat den 28. Mai 2026 offiziell zum „Unabhängigkeitstag Aserbaidschans“ in Washington, D.C. erklärt. Die anlässlich des 108. Jahrestages der Gründung der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik unterzeichnete offizielle Proklamation lautet wie folgt:

„UNABHÄNGIGKEITSTAG ASERBAIDSCHANS

28. MAI 2026

IN DER ERWÄGUNG, dass Aserbaidschan am 28. Mai 1918 seine Unabhängigkeit erklärte und die Aserbaidschanische Demokratische Republik gründete – die erste säkulare, demokratische parlamentarische Republik in der muslimischen Welt; und

IN DER ERWÄGUNG, dass die Aserbaidschanische Demokratische Republik wegweisende Verwaltungsreformen umsetzte und allen Bürgern unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, sozialem Status oder Geschlecht umfassende zivile und politische Rechte garantierte; und

IN DER ERWÄGUNG, dass in diesem Jahr der 35. Jahrestag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Aserbaidschans von der Sowjetunion im Jahr 1991 begangen wird; und

IN DER ERWÄGUNG, dass die Botschaft Aserbaidschans in Washington, D.C., sowie die aktive aserbaidschanische Gemeinde der Stadt ein integraler Bestandteil des kulturellen, bildungspolitischen und wirtschaftlichen Gefüges unserer Stadt sind; und

IN DER ERWÄGUNG, dass wir gemeinsam mit schätzungsweise 50 Millionen Aserbaidschanern weltweit ihre Kultur, ihre reiche Geschichte und ihr unerschütterliches Engagement für Gleichheit und vollwertige Demokratie feiern:

SO ERKLÄRE ICH, DIE BÜRGERMEISTERIN VON WASHINGTON, D.C., hiermit den 28. Mai 2026 zum „UNABHÄNGIGKEITSTAG ASERBAIDSCHANS“ in Washington, D.C.“

Malahat Najafova