FIFA-Testländerspiele: Iran dreht Testspiel nach der Pause

Baku, 29. Mai, AZERTAC

Die iranische Fußball-Nationalmannschaft hat trotz der schwierigen WM-Vorbereitung ein Testspiel gegen Gambia mit 3:1 (0:1) gewonnen. Die Iraner drehten im türkischen Antalya einen Halbzeitrückstand durch Tore von Aria Jussefi (46. Minute), Ramin Resai (58.) und Mehdi Taremi (67.). Die Afrikaner waren durch Omar Colley (42.) kurz vor der Pause in Führung gegangen.

Zuletzt hatte die Verlegung des WM-Quartiers der iranischen Nationalmannschaft von den USA nach Mexiko für Wirbel gesorgt. Laut Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum wollten "die Vereinigten Staaten nicht, dass die iranische Nationalmannschaft in den USA übernachtet".

Nach einer Anfrage des Fußball-Weltverbandes FIFA erklärte sich Mexiko bereit, die Iraner unterzubringen. Der neue Standort wird die an der Grenze zu den USA gelegene mexikanische Stadt Tijuana sein. Ursprünglich sollte das Nationalteam des Irans während der Endrunde in Tucson im US-Bundesstaat Arizona logieren.

Anreise nach Los Angeles nun kürzer - Mehdi Tadsch, Präsident des iranischen Fußballverbandes, hatte dagegen als offiziellen Grund für die Verlegung des Quartiers die Entfernung nach Los Angeles genannt, wo der Iran seine ersten beiden Gruppenspiele gegen Neuseeland und Belgien bestreitet. Durch die Nähe des Quartiers zur US-amerikanischen Grenze benötige man für die Anreise nach Los Angeles nur eine knappe Stunde. Auch die Probleme im Zusammenhang mit Visa und der Einreise seien so weitestgehend geklärt, hatte der Verbandspräsident gesagt.