Baku-Initiativgruppe thematisiert Kastendiskriminierung in Indien

Baku, 29. Mai, AZERTAC

Die Baku-Initiativgruppe hat auf die anhaltende Kastendiskriminierung in Indien aufmerksam gemacht und die Lage der Dalits als schwerwiegendes Menschenrechtsproblem bezeichnet.

Wie die Organisation mitteilte, seien Angehörige der Dalit-Gemeinde trotz gesetzlicher Verbote weiterhin sozialer Ausgrenzung, wirtschaftlichen Benachteiligungen und Gewalt ausgesetzt. Dalits machten rund 16 bis 17 Prozent der indischen Bevölkerung aus, gehörten jedoch weiterhin zu den am stärksten benachteiligten Gruppen des Landes.

Nach Angaben der Gruppe wird das Thema auch international diskutiert. So hätten unter anderem die Vereinten Nationen und das Europäische Parlament kastengebundene Diskriminierung als Menschenrechtsfrage behandelt.

Die Baku-Initiativgruppe kündigte zudem eine engere Zusammenarbeit mit Vertretern der Dalit-Gemeinde an. In naher Zukunft sei ein Besuch von Dalit-Vertretern in Aserbaidschan geplant.