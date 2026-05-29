Serie A: Einigung erzielt - Tedesco findet neuen Verein

Baku, 29. Mai, AZERTAC

Nur wenige Tage nach seinem Rauswurf beim türkischen Top-Klub Fenerbahce Istanbul hat der ehemalige Bundesligatrainer Domenico Tedesco einen neuen Verein gefunden.

Domenico Tedesco wird erstmals seit dem Beginn seiner Trainerkarriere einen Job in seinem Geburtsland übernehmen. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat sich der Deutsch-Italiener mit dem FC Bologna auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Unterschreiben wird der ehemalige Schalke- und Leipzig-Trainer demnach entweder einen Vertrag über drei Jahre, oder aber über nur zwei Jahre mit der Option auf eine Verlängerung um eine weitere Spielzeit.

Tedesco war Ende April von Fenerbahce gefeuert worden, nachdem man das Istanbuler Stadtderby gegen Galatasaray mit 0:3 verloren hatte. Unmittelbar danach kamen Gerüchte auf, denen zufolge der 40-Jährige auch ein Kandidat bei Eintracht Frankfurt sei. Diese Spur hat sich nun allerdings offensichtlich verlaufen.

Tedesco setzt kleine Weltreise fort - In Italien übernimmt Tedesco mit dem FC Bologna einen Verein, der in der kommenden Saison nicht europäisch vertreten sein wird. In der abgelaufenen Saison belegte das Team in der Endabrechnung nur den achten Platz. Drei Zähler fehlten letztlich zum Erreichen des Europacups.

Neben Romano berichtet auch "Sky Italia" von der bevorstehenden Unterschrift Tedescos, der Vincenzo Italiano beerben wird. Er war zuvor zwei Jahre lang in Bologna tätig, bevor man sich vor wenigen Tagen im Einvernehmen trennte.

Für Tedesco geht mit dem Job in Italien seine kleine, persönliche Weltreise weiter. Nachdem er seine Trainerkarriere in Deutschland begonnen hatte, zog es ihn 2019 nach Moskau. Nach einem kurzen Abstecher zu RB Leipzig übernahm er die belgische Nationalmannschaft. Nachdem ihm der große Wurf mit den Roten Teufeln misslang, wechselte er im Sommer 2025 nach Istanbul, wo ihn nach nur wenigen Monaten das Aus ereilte.