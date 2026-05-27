Unabhängigkeitstag Aserbaidschans in Moskau feierlich gefeiert

Moskau, 27. Mai, AZERTAC

Der Unabhängigkeitstag und der Tag der Streitkräfte Aserbaidschans sind in Moskau mit einem offiziellen Empfang begangen worden. An der von der Botschaft Aserbaidschans organisierten Veranstaltung nahmen rund 600 Gäste teil, darunter russische Regierungsvertreter, Diplomaten, Militärangehörige und Mitglieder der aserbaidschanischen Gemeinde.

Der Botschafter Aserbaidschans in Russland, Rahman Mustafayev, hob die historische Bedeutung der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik hervor und sprach über die Wiederaufbauarbeiten in Garabagh und Ost-Sangesur.

Der stellvertretende russische Außenminister Michail Galuzin würdigte die dynamische Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Bildung und humanitären Sphären.

Die Veranstaltung endete mit kulturellen Darbietungen und Präsentationen über die Entwicklung Aserbaidschans.