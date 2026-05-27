45 Kilogramm Drogen in Astara sichergestellt

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Im Rayon Astara sind bei einer Polizeioperation 45 Kilogramm Marihuana sowie 650 Methadon-Tabletten sichergestellt worden.

Wie der Pressedienst des Innenministeriums mitteilte, wurden die bereits vorbestraften Männer Tural Bakirov (38) und Mehman Abdurahmanov (53) von Mitarbeitern der Hauptverwaltung für Drogenbekämpfung festgenommen. Sie sollen versucht haben, die Drogen auf Schmuggelwegen ins Land zu bringen.

Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.