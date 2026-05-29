Das Leben kehrt in das Dorf Boyuk Galaderesi zurück

Schuscha, 29. Mai, AZERTAC

Im Dorf Boyuk Galaderesi im Rayon Schuscha ist nach der Befreiung des Gebiets das Leben wieder zurückgekehrt. Neben der Restaurierung von Wohnhäusern wurden auch Projekte zum Ausbau der sozialen Infrastruktur umgesetzt.

Wie AZERTAC berichtet, wurden Strom-, Gas-, Wasser- und Kommunikationsleitungen erneuert sowie Straßen instand gesetzt. Zudem entstanden ein Park und ein Fahnenplatz.

In der ersten Phase wurden 17 Häuser restauriert, in die bereits 14 Familien mit insgesamt 64 Bewohnern zurückgekehrt sind.