Aserbaidschans Unabhängigkeitstag in Malaysia gefeiert

Peking, 29. Mai, AZERTAC

Die aserbaidschanische Botschaft in Malaysia hat in Kuala Lumpur einen offiziellen Empfang zum Unabhängigkeitstag veranstaltet.

Teilgenommen haben Vertreter der malaysischen Regierung, Diplomaten, Hochschulvertreter, Mitglieder der aserbaidschanischen Gemeinschaft sowie Medienvertreter.

Der malaysische Kommunikationsminister Ahmad Fahmi Mohamed Fadzil und Botschafter Irfan Davudov würdigten die freundschaftlichen Beziehungen beider Länder. Davudov hob zudem die Bedeutung der 1918 gegründeten Demokratischen Republik Aserbaidschan als erste demokratische Republik im muslimischen Osten hervor.

Zum Schluss der Veranstaltung wurde ein Film über die Geschichte und Erfolge Aserbaidschans präsentiert, gefolgt von einem festlichen Empfang.

Schahin Jafarov