Washington: Chemie-Unfall: Sechs der neun Vermissten tot geborgen
Baku, 29. Mai, AZERTAC
Nach dem Unglück auf dem Gelände einer Verpackungsfirma im Nordwesten der USA hat die Feuerwehr sechs der neun zuletzt noch als vermisst geltenden Arbeiter tot geborgen.
Die Zahl der bestätigten Todesopfer steigt damit auf acht. Die Einsatzkräfte teilten mit, sie gingen nicht mehr davon aus, noch Überlebende zu finden. Auf dem Industriegelände in Longview im Bundesstaat Washington war am Dienstag ein Tank mit ätzender Weißlauge geborsten, große Mengen der Chemikalie traten aus. Das Unternehmen stellt Papier und Verpackungen für Flüssigkeiten her. Es beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter.
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