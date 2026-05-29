Minifußball-EM: Aserbaidschan trifft heute auf Italien

Baku, 29. Mai, AZERTAC

Die aserbaidschanische Minifußball-Nationalmannschaft bestreitet heute bei der Europameisterschaft in Bratislava ihr zweites Spiel.

Wie AZERTAC berichtet, trifft die Mannschaft der Gruppe F auf Italien. Die Begegnung beginnt um 17:45 Uhr Bakuer Zeit.

Aserbaidschan hatte zum Auftakt Österreich mit 1:0 besiegt und führt die Gruppe F mit drei Punkten an.