Aserbaidschans Unabhängigkeitstag in Madrid gefeiert

Baku, 28. Mai, AZERTAC

In Madrid wurde der Unabhängigkeitstag Aserbaidschans mit einem offiziellen Empfang in der Botschaft gefeiert.

Der Botschafter Ramiz Hasanov hob bei seiner Rede die 108-jährige Geschichte der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik hervor und betonte die Entwicklung des modernen Aserbaidschan seit 1991 sowie die erfolgreiche Fortführung des politischen Kurses von Nationalführer Heydar Aliyev durch Präsident Ilham Aliyev.

Der spanische Regierungsvertreter Luis Fonseca Sánchez gratulierte Aserbaidschan zum Feiertag und würdigte die Entwicklung der bilateralen Beziehungen.

Die Veranstaltung wurde von einem Kulturprogramm begleitet; die Cibeles-Fontäne in Madrid wird zum Anlass erneut in den Farben der aserbaidschanischen Flagge beleuchtet.