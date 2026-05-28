Unternehmen zur Herstellung von Arbeitshandschuhen in Khankendi eröffnet AKTUALISIERT

Khankendi, 28. Mai, AZERTAC

Am 28. Mai nahm der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, an der Eröffnung des Unternehmens zur Herstellung von Arbeitshandschuhen der GP Safety GmbH in Khankendi teil.

Hikmat Asadov, Gründer der GP Safety GmbH, informierte das Staatsoberhaupt über die Tätigkeit des Unternehmens.

Die Produktionsstätte wird vier Arten von Arbeitshandschuhen für verschiedene Zwecke herstellen. Die jährliche Produktionskapazität des Unternehmens beträgt 25 Millionen Paar Handschuhe. Die Produkte sollen den Bedarf des Binnenmarktes decken, darüber hinaus sind künftig auch Exporte auf den europäischen Markt geplant. Das Unternehmen wird 35 Arbeitsplätze schaffen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 3,5 Millionen Manat. Für die Errichtung des Unternehmens wurde zudem staatliche Unterstützung gewährt. Insbesondere stellte der Aserbaidschanische Fonds für Unternehmensentwicklung beim Wirtschaftsministerium ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe von 1 Million Manat bereit. Darüber hinaus wurde auf der Grundlage eines Investitionsförderungsdokuments eine Mehrwertsteuerbefreiung in Höhe von 238.000 Manat auf importierte Maschinen und Ausrüstungen angewendet.

Dann sprach das Staatsoberhaupt mit den Beschäftigten des Unternehmens.

Präsident Ilham Aliyev: Wo haben Sie während der Besatzungszeit gelebt?

Weibliche Mitarbeiterin: In Ganja.

Eine andere weibliche Mitarbeiterin: Ich bin Einwohnerin von Schuscha.

Präsident Ilham Aliyev: Wo leben Sie jetzt? In Schuscha?

Weibliche Mitarbeiterin: In Khankendi.

Präsident Ilham Aliyev: Das ist nah. Jetzt wird auch eine Straße gebaut, es wird bequemer sein. In zehn Minuten wird man nach Schuscha fahren können. Es wird auch eine Seilbahn geben, wahrscheinlich haben Sie davon gehört. Eine Seilbahn von Khankendi nach Schuscha, haben Sie davon gehört?

Weibliche Mitarbeiterin: Ja.

Die Gründung des Unternehmens wird nicht nur zur Entwicklung des Leichtindustriesektors in Khankendi beitragen, sondern auch zur Wiederherstellung des wirtschaftlichen Potenzials der Stadt. Die Schaffung einer solchen industriellen Infrastruktur schafft Voraussetzungen für Beschäftigungsmöglichkeiten der lokalen Bevölkerung und dient zugleich der Deckung des Bedarfs des Binnenmarktes sowie der Steigerung des exportorientierten Produktionsvolumens. All diese Maßnahmen sind Bestandteil der konsequenten und zielgerichteten Politik des aserbaidschanischen Staates zur Wiederherstellung und Stärkung des wirtschaftlichen Potenzials von Garabagh sowie zur Organisation der Produktion verschiedener Arten von Erzeugnissen.