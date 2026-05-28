Präsident Ilham Aliyev besichtigt für Militärangehörige bestimmte Wohnhäuser in Chodschali VIDEO

Chodschali, 28. Mai, AZERTAC

Am 28. Mai inspizierte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, im Dorf Daschbulag im Rayon Khojaly/Chodschali umfassend renovierte private Wohnhäuser, die für Angehörige des Verteidigungsministeriums bestimmt sind.

Das Staatsoberhaupt wurde über die durchgeführten Arbeiten informiert.

In dem Gebiet befinden sich insgesamt 191 private Wohnhäuser. Davon ist 1 ein Zweizimmerhaus, 70 sind Dreizimmerhäuser, 93 Vierzimmerhäuser, 8 Fünfzimmerhäuser und 1 ein Achtzimmerhaus. Darüber hinaus gibt es in dem Gebiet 18 zweistöckige Siebenzimmerhäuser.

In den Häusern wurden die notwendigen Bedingungen geschaffen, um den Bewohnern ein komfortables Leben und Erholung zu gewährleisten. Die Häuser wurden mit Strom und Gas versorgt.

In dem Gebiet wurden zudem Infrastruktur- und Kommunikationsprojekte umgesetzt, darunter die Rekonstruktion der inneren Wohngebietsstraßen. Darüber hinaus wurden für die Erholung der Bewohner ein Park und ein Flaggenplatz angelegt.