Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Garabagh Textilhaus“ in der Stadt Chodschali eröffnet VIDEO

Chodschali, 28. Mai, AZERTAC

Am 28. Mai nahm der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, an der Eröffnung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Garabagh Textilhaus“ in der Stadt Chodschali teil.

Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov sowie der Gründer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Garabagh Textilhaus“, Rizvan Tahmazov, informierten das Staatsoberhaupt über die Tätigkeit des Unternehmens.

Das mit türkischen und chinesischen Technologien ausgestattete Unternehmen wird jährlich 1,4 Millionen Textilprodukte herstellen. In der Anfangsphase sollen verschiedene Arten und Größen von Heimtextilien produziert werden, darunter Bettwäschegarnituren, Bett- und Sofabezüge, Handtücher sowie weitere Erzeugnisse. Die Beschaffung der Rohstoffe wird überwiegend über den Binnenmarkt erfolgen, darüber hinaus sind Lieferungen aus der Türkei, Usbekistan und China vorgesehen. Neben der Deckung des Binnenmarktbedarfs sind die Produkte des Unternehmens auch für den Export bestimmt.

Die Produktionsstätte hat dauerhafte Arbeitsplätze für 85 Personen geschaffen, überwiegend für Bürger, die in die befreiten Gebiete zurückkehren, sowie für Bewohner benachbarter Rayons. Darüber hinaus werden 40 Einwohner der Rayons Chodschali und Aghdam an einem zweimonatigen Berufsbildungsprogramm teilnehmen, das mit Unterstützung der Staatlichen Arbeitsagentur beim Ministerium für Arbeit und sozialen Schutz der Bevölkerung organisiert wird. Teilnehmer, die das Programm erfolgreich absolvieren, werden im Unternehmen beschäftigt. Künftig soll die Zahl der Arbeitsplätze mit der Aufnahme der Bekleidungsproduktion auf 200 steigen. Zudem ist hervorzuheben, dass derzeit 60 Personen in der Bekleidungsfabrik der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Garabagh Textilhaus“ in der Stadt Khankendi beschäftigt sind.

Das anfängliche Investitionsvolumen des Unternehmens beläuft sich auf 4,2 Millionen Manat. Für die Errichtung des Unternehmens stellte der Aserbaidschanische Fonds für Unternehmensentwicklung beim Wirtschaftsministerium ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe von 3,2 Millionen Manat bereit, während 1 Million Manat als private Investition eingebracht wurde. Das Unternehmen wird von sämtlichen Vergünstigungen und Befreiungen profitieren, die für Einwohner der befreiten Gebiete gelten.

Die Inbetriebnahme des Unternehmens wird zur Entwicklung der Industrie im Land, zur Erweiterung des lokalen Produktions- und Exportpotenzials sowie zur Verringerung der Importabhängigkeit beitragen und zugleich Voraussetzungen für eine steigende Beschäftigung in den befreiten Gebieten schaffen. Insgesamt wurde in den befreiten Gebieten ein günstiges Investitions- und Geschäftsklima für Unternehmer geschaffen, das die Förderung der Geschäftstätigkeit unterstützt und eine nachhaltige Entwicklung der Region gewährleistet. Für Einwohner der befreiten Gebiete gelten umfassende steuerliche, zollrechtliche und soziale Vergünstigungen.