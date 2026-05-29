Tee- und Kaffeefestival in Khankendi

Khankendi, 29. Mai, AZERTAC

Am 29. Mai ist in der Stadt Khankendi ein Tee- und Kaffeefestival eröffnet worden. Im Rahmen der Veranstaltung präsentiert man mehr als 20 lokale Unternehmen aus verschiedenen Regionen des Landes ihre Produkte.

Das Festival, das auf dem Siegesplatz stattfindet, bietet den Besuchern die Möglichkeit, die Tee- und Kaffeekultur sowie neue Produkte lokaler Hersteller kennenzulernen und verschiedene Sorten zu verkosten.

Das Programm umfasst zudem kulturelle und unterhaltsame Veranstaltungen, darunter musikalische Auftritte bekannter Künstler.

Ziel des Festivals ist die Förderung lokaler Produzenten, die Präsentation der Tee- und Kaffeekultur sowie die Belebung des gesellschaftlich-kulturellen Lebens in Khankendi.

Die Veranstaltung dauert bis zum 30. Mai.