Lichtprojektionen in São Paulo zum Unabhängigkeitstag Aserbaidschans

São Paulo, 29. Mai, AZERTAC

Anlässlich des Unabhängigkeitstages Aserbaidschans am 28. Mai sind in der brasilianischen Metropole São Paulo besondere Licht- und Videoprojektionen präsentiert worden.

Auf den bekannten FIESP-Hochhäusern an der Paulista Avenue wurden Videosequenzen über die Geschichte, Kultur, Küche und Natur Aserbaidschans gezeigt. Begleitet wurde die Projektion von den Farben der aserbaidschanischen Nationalflagge sowie portugiesischsprachigen Schriftzügen zum 28. Mai.

Zudem wurden die Schrägseilbrücke „Octavio Frias de Oliveira“ und die „Mario de Andrade“-Bibliothek in den Farben der aserbaidschanischen Flagge illuminiert. Die Aktionen fanden mit Unterstützung der aserbaidschanischen Botschaft in Brasilien statt.

Nach Angaben von AZERTAC wurde der Unabhängigkeitstag Aserbaidschans erstmals mit groß angelegten visuellen Projektionen in São Paulo begangen, dem größten Wirtschafts- und Finanzzentrum Lateinamerikas.

Bereits zuvor hatte die aserbaidschanische Pianistin und Verdiente Künstlerin Aserbaidschans Nargiz Aliyarova im Nationaltheater in Brasília ein Konzert gegeben.