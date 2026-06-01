Aserbaidschan will Anteil erneuerbarer Energien bis 2035 auf 43 Prozent steigern

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan treibt den Ausbau erneuerbarer Energien weiter voran. Nach Angaben des Energieministers Parviz Schahbazov soll die geplante Kapazität von 8 Gigawatt bis 2032 schrittweise umgesetzt werden. Ein Teil von 2 Gigawatt soll bereits im kommenden Jahr in das nationale Energiesystem integriert werden.

Das erklärte Minister Schahbazov im Rahmen der Baku-Energiewoche in Baku. Die Netzstudien, die darauf abzielen, den Anteil erneuerbarer Energien bis 2035 auf 43 Prozent zu erhöhen, stehen kurz vor dem Abschluss.

Der Minister betonte zudem, dass die Energiewende die Bedeutung fossiler Energieträger nicht vollständig mindere. Öl werde in Transport, Industrie und Chemie weiterhin eine wichtige Rolle spielen, während Erdgas angesichts des wachsenden Strombedarfs durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Rechenzentren seine strategische Bedeutung behalte.

Zudem gewinne Energiesicherheit durch den Wandel an Bedeutung und werde zunehmend zu einem zentralen Bestandteil nationaler Sicherheit.