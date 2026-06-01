Aserbaidschans Präsident: Unser Beitrag zur globalen Energiesicherheit wird definitiv wachsen

Baku, 1. Juni, AZERTAC

„Unser Beitrag zur globalen Energiesicherheit wird definitiv wachsen“, sagte Ilham Aliyev in seiner Rede bei der offiziellen Eröffnungsveranstaltung der Baku-Energiewoche.

„Eine richtige Energiepolitik hat es uns ermöglicht, heute auch außerhalb Aserbaidschans zu investieren. Vor dreißig Jahren haben wir Investoren angezogen. Heute tätigen wir selbst Investitionen im Ausland. Unser staatliches Ölkonzerns SOCAR investiert inzwischen im Nahen Osten, in Afrika und in Zentralasien. Und diese geografische Präsenz wird weiter wachsen“, betonte das Staatsoberhaupt.