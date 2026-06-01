Präsident Ilham Aliyev: Kaspische Öl- und Gasausstellung Grundstein für Energieentwicklung des modernen Aserbaidschan gelegt

Baku, 1. Juni, AZERTAC

„Die Kaspische Öl- und Gasausstellung hat den Grundstein für die Entwicklung des Energiesektors im modernen Aserbaidschan gelegt. Im Laufe der Zeit hat sie sich weiterentwickelt und an Bedeutung gewonnen. Heute findet sie im Rahmen der Baku-Energiewoche statt, die zahlreiche Veranstaltungen und hochrangige Treffen umfasst“, sagte Präsident Ilham Aliyev bei der offiziellen Eröffnungsveranstaltung der Baku-Energiewoche.