Abashidze: Bahnstrecke Baku–Tiflis–Kars wird Transitrolle Aserbaidschans und Georgiens stärken

Tiflis, 2. Juni, AZERTAC

Die Inbetriebnahme der Bahnstrecke Baku–Tiflis–Kars (BTK) wird die Transitrolle Aserbaidschans und Georgiens weiter stärken. Das erklärte der Generaldirektor der Georgischen Eisenbahn, Lasha Abashidze, gegenüber Journalisten.

Wie AZERTAC berichtet, bezeichnete Abashidze das Projekt als strategisch äußerst bedeutsam. Durch die Zusammenarbeit Aserbaidschans und Georgiens sei eine moderne und technologisch fortschrittliche Infrastruktur geschaffen worden.

Nach seinen Worten eröffnet die Strecke eine zusätzliche Route im Mittleren Korridor und schafft neue Möglichkeiten in Richtung Türkei. Das Projekt sei nicht nur für Aserbaidschan und Georgien, sondern für alle Länder entlang des Mittleren Korridors von großer Bedeutung.

Abashidze betonte, dass die Bahnverbindung den Mittleren Korridor stärken und die Rolle beider Länder als wichtige Transitdrehscheiben weiter ausbauen werde.