Erstes Treffen des aserbaidschanisch-amerikanischen Wirtschaftsdialogs soll bilaterale Zusammenarbeit stärken

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Der stellvertretende aserbaidschanische Außenminister Elnur Mammadov hat mit einer US-Delegation unter Leitung der stellvertretenden US-Außenstaatssekretärin Sonata Coulter über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen gesprochen.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Zusammenarbeit im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den USA, die Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen, Energiesicherheit, regionale Konnektivität sowie weitere Fragen von gemeinsamem Interesse.

Beide Seiten betonten die Bedeutung der Stärkung der strategischen Partnerschaft und hoben hervor, dass das erste Treffen des aserbaidschanisch-amerikanischen Wirtschaftsdialogs am 2. Juni in Baku einen zusätzlichen Beitrag zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit leisten werde. Zudem bekräftigten sie ihre Absicht, den Dialog über Wirtschaft, Handel, Energie, Verkehr sowie regionale Stabilität und Entwicklung fortzusetzen.