SOCAR und ExxonMobil erörtern weitere Zusammenarbeit

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Am Rande der Baku-Energiewoche traf der Präsident der SOCAR, Rovshan Najaf, mit John Ardill, Vizepräsident des ExxonMobil-Konzerns, zusammen.

Dabei wurde die erfolgreiche Entwicklung der langjährigen Partnerschaft im Energiesektor hervorgehoben. Als bedeutender Meilenstein galt der Beginn der ersten förderfreien Erdgasproduktion im Feld Azeri-Chirag-Gunashli-(ACG).

Zudem erörterten die Gesprächspartner die Umsetzung des im vergangenen Jahr unterzeichneten Memorandums of Understanding sowie weitere Fragen von beiderseitigem Interesse.