Chemieunglück in Washington: Zahl der Toten gestiegen

Baku, 31. Mai, AZERTAC

Mehrere Tage nach dem Chemieunglück in einer Papierfabrik in Longview im US-Bundesstaat Washington ist die Zahl der Todesopfer auf elf gestiegen.

Das teilte die Feuerwehr mit. Bei dem Unglück war am Dienstag ein riesiger Tank mit stark ätzender Weißlauge geborsten, große Mengen der Chemikalie traten aus.

Das Unternehmen stellt Papier und Verpackungen für Flüssigkeiten her.