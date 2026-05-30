Raumfahrt: Drei chinesische Astronauten wieder auf Erde gelandet VIDEO
Baku, 30. Mai, AZERTAC
Drei chinesische Raumfahrer sind nach sieben Monaten Einsatz im All wieder auf der Erde gelandet.
Ihre Rückkehrkapsel setze in der Wüste Gobi im Nordwesten Chinas auf. Sie haben mehr als 200 Tage im All verbracht und stellten damit einen Rekord für die bisher längste Einzeleinsatzdauer einer chinesischen Astronautencrew auf.
China betreibt die Raumstation "Tiangong" in der Erdumlaufbahn - deutsch: "Himmelspalast".
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