Pentagon: Aserbaidschan ist für die USA ein geostrategischer Partner

Washington, 30. Mai, AZERTAC

„Aserbaidschan liegt in einer geopolitisch äußerst komplexen Region der Welt. Besonders hervorzuheben ist, dass das Land enge Beziehungen sowohl zur Türkei als auch zu Israel unterhält. Aus all diesen Gründen betrachten wir Aserbaidschan als einen geostrategischen Partner“, erklärte Andrew Loomis, der Stellvertretende Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium, bei einem Empfang anlässlich des Unabhängigkeits- und des Tages der Streitkräfte Aserbaidschans.

Loomis betonte, dies sei einer der Gründe für die Unterzeichnung der Charta über die strategische Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Aserbaidschan. Die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich sei keineswegs neu, sondern habe eine reiche Geschichte.

„Seit mehr als 20 Jahren steht Aserbaidschan an der Seite der Vereinigten Staaten. Das Land gehörte zu den letzten Staaten, die Afghanistan verlassen haben. Wir begrüßen die Teilnahme Aserbaidschans an Programmen der militärischen Aus- und Weiterbildung sowie an regionalen Militärübungen. Die zwischen unseren Soldaten geknüpften Beziehungen tragen zur weiteren Vertiefung dieser Zusammenarbeit bei“, sagte er.

Zugleich unterstrich Loomis, dass beide Länder eine solide Grundlage für Stabilität geschaffen hätten. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit und Freundschaft weiter ausgebaut werden und die feste Partnerschaft in den kommenden Jahren noch stärker werden werde.

Malahat Najafova