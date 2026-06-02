Aserbaidschan und USA beraten über Umsetzung des TRIPP-Projekts

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat sich am 1. Juni mit einer US-Delegation um den Assistenten des US-Außenministers für Wirtschafts- und Unternehmensangelegenheiten, Caleb Orr, getroffen.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den USA sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Energiesicherheit, Transport, Investitionen und Handel.

Besonders hervorgehoben wurden die Umsetzung des TRIPP-Projekts, die Entwicklung des Mittleren Korridors sowie Fragen der regionalen Konnektivität und wirtschaftlichen Integration.

Beide Seiten betonten zudem die Bedeutung der strategischen Partnerschaft und erörterten Perspektiven in den Bereichen erneuerbare Energien, grüne Transformation und Hochtechnologien.