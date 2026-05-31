Europäische Union: Labour-Partei in Malta gewinnt Parlamentswahl

Baku, 31. Mai, AZERTAC

Die regierende Labour-Partei von Ministerpräsident Abela hat nach derzeitigem Stand der Auszählung die vorgezogene Parlamentswahl in Malta gewonnen. Das wurde in Naxxar mitgeteilt. Es ist der vierte Sieg von Labour in Folge; der Vorsprung zur Opposition hat sich aber verringert.

Abela steht seit 2020 an der Spitze der maltesischen Regierung. Er reklamierte den Sieg bereits für sich. Die oppositionelle Nationalistische Partei war mit ihrem 30 Jahre alten Vorsitzenden Borg angetreten.

Malta, der kleinste und am dichtesten besiedelte Mitgliedstaat der Europäischen Union, verzeichnete im vergangenen Jahr ein Wirtschaftswachstum von vier Prozent. Die Wirtschaft ist stark von Tourismus, Onlineglücksspiel und Finanzdienstleistungen abhängig. Zugleich gibt es Sorgen über Korruption und zu starke Bebauung.