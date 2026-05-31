Europäische Union: Labour-Partei in Malta gewinnt Parlamentswahl
Baku, 31. Mai, AZERTAC
Die regierende Labour-Partei von Ministerpräsident Abela hat nach derzeitigem Stand der Auszählung die vorgezogene Parlamentswahl in Malta gewonnen. Das wurde in Naxxar mitgeteilt. Es ist der vierte Sieg von Labour in Folge; der Vorsprung zur Opposition hat sich aber verringert.
Abela steht seit 2020 an der Spitze der maltesischen Regierung. Er reklamierte den Sieg bereits für sich. Die oppositionelle Nationalistische Partei war mit ihrem 30 Jahre alten Vorsitzenden Borg angetreten.
Malta, der kleinste und am dichtesten besiedelte Mitgliedstaat der Europäischen Union, verzeichnete im vergangenen Jahr ein Wirtschaftswachstum von vier Prozent. Die Wirtschaft ist stark von Tourismus, Onlineglücksspiel und Finanzdienstleistungen abhängig. Zugleich gibt es Sorgen über Korruption und zu starke Bebauung.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Europäische Union: Parlamentswahl in kleinstem EU-Land Malta hat begonnen
- 30.05.2026 [21:47]
Früchte aus dem intelligenten Dorf Aghali erobern Auslandsmärkte
- 30.05.2026 [21:19]
Pentagon: Aserbaidschan ist für die USA ein geostrategischer Partner
- 30.05.2026 [16:01]
Formel 1: Mega-Deal vom Tisch - Mercedes zieht Alpine den Stecker
- 30.05.2026 [12:35]
Tennis-Teenager schmeißt Djokovic bei French Open raus
- 30.05.2026 [11:00]
French Open: Geldstrafe nach Spruch für Tennisspieler Vallejo
- 30.05.2026 [10:00]
FIFA-Testländerspiele: Iran dreht Testspiel nach der Pause
- 29.05.2026 [23:28]
Baku-Initiativgruppe thematisiert Kastendiskriminierung in Indien
- 29.05.2026 [23:17]
Lichtprojektionen in São Paulo zum Unabhängigkeitstag Aserbaidschans
- 29.05.2026 [23:10]
Tee- und Kaffeefestival in Khankendi
- 29.05.2026 [22:55]
Aserbaidschans Unabhängigkeitstag in Tschechien gefeiert
- 29.05.2026 [22:41]
Aserbaidschan eröffnet Tourismusbüro in Peking
- 29.05.2026 [21:20]
Serie A: Einigung erzielt - Tedesco findet neuen Verein
- 29.05.2026 [19:03]
Aserbaidschans Unabhängigkeitstag in Malaysia gefeiert
- 29.05.2026 [18:33]
Oldtimer-Festival am Baku-Boulevard
- 29.05.2026 [14:28]
Delegation der aserbaidschanischen Militärpolizei besucht Litauen
- 29.05.2026 [13:41]
Widerstand gegen Ebolabehandlung von US-Bürgern in Kenia
- 29.05.2026 [13:31]
Das Leben kehrt in das Dorf Boyuk Galaderesi zurück
- 29.05.2026 [12:57]
WM-Entscheidung bei verletztem Messi gefallen
- 29.05.2026 [12:00]
Minifußball-EM: Aserbaidschan trifft heute auf Italien
- 29.05.2026 [11:23]
Offizielle Eröffnung der Eisenbahnstrecke Baku–Tiflis–Kars steht bevor
- 29.05.2026 [11:23]
Washington: Chemie-Unfall: Sechs der neun Vermissten tot geborgen
- 29.05.2026 [11:01]
Preis von Azeri Light gefallen
- 29.05.2026 [11:01]
Aserbaidschans Unabhängigkeitstag in Paris gefeiert
- 28.05.2026 [17:55]
Aserbaidschans Unabhängigkeitstag in Madrid gefeiert
- 28.05.2026 [17:03]
Präsident Aserbaidschans: Unabhängigkeitstag ist jedem von uns sehr teuer
- 28.05.2026 [15:38]
Mann in Goychay von Schlange am Kopf gebissen
- 27.05.2026 [22:57]
45 Kilogramm Drogen in Astara sichergestellt
- 27.05.2026 [18:43]
Unabhängigkeitstag Aserbaidschans und Vermächtnis der ADR in Wien gewürdigt
- 27.05.2026 [18:23]
Unabhängigkeitstag Aserbaidschans in Moskau feierlich gefeiert
- 27.05.2026 [17:58]
Unabhängigkeitstag Aserbaidschans feierlich in Berlin gefeiert
- 27.05.2026 [16:15]
Rote Mohnblumen schmücken Frühlingslandschaft von Ismayıllı
- 27.05.2026 [15:37]
Festgebete zum Opferfest in Moscheen abgehalten
- 27.05.2026 [09:52]
Aserbaidschan feiert heiliges Opferfest
- 27.05.2026 [09:47]
Benefiz-Meisterklasse für Kinder im Maqsud-Ibrahimbeyov-Kreativzentrum
- 27.05.2026 [09:40]
Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva teilt Beitrag zum Opferfest
- 27.05.2026 [09:25]
Lankaran: Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Märtyrerfamilie
- 26.05.2026 [21:06]
Niagarafälle mit Farben der aserbaidschanischen Flagge geschmückt
- 26.05.2026 [20:49]
Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Kinderheim in Lankaran
- 26.05.2026 [19:57]
Aserbaidschan: Teeexport gestiegen
- 26.05.2026 [19:13]
Mourinho kommt mit klarem Transfer-Befehl zu Real Madrid
- 26.05.2026 [18:58]
SOCAR und COOEC beraten über mögliche Zusammenarbeit
- 26.05.2026 [18:32]
Präsident llham Aliyev gratuliert dem aserbaidschanischen Volk zum Opferfest
- 26.05.2026 [17:07]
Knicks erstmals seit 1999 in den Finals - Brunson MVP
- 26.05.2026 [15:28]
WM in Gefahr? Messi-Update aus Argentinien
- 26.05.2026 [14:59]
Moldaus Vizepremier: Aserbaidschan ist wichtiger Partner in der Region
- 26.05.2026 [14:42]