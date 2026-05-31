USA: Meteor explodiert in 60 Kilometern Höhe
Baku, 31. Mai, AZERTAC
Über dem Nordosten der USA ist ein auf die Erde zurasender Meteor explodiert.
Der Feuerball wurde gestern Abend über Massachusetts und New Hampshire gesichtet, wie die Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Demnach bewegte sich der etwa einen Meter große Himmelskörper mit mehr als 120.000 Stundenkilometern, als er in einer Höhe von rund 60 Kilometern explodierte. Die bei der Detonation freigesetzte Energie wird den Angaben zufolge auf 300 Tonnen TNT geschätzt.
In Onlinenetzwerken berichteten Menschen in mehreren US-Bundesstaaten von zwei sehr lauten Knallgeräuschen und spürbaren Erschütterungen. Meldungen über mögliche Schäden oder Verletzte gibt es nicht.
Laut Experten ist es unwahrscheinlich, dass Teile des Meteors den Erdboden erreicht haben. Sie gehen davon aus, dass er, wie in den allermeisten Fällen, vollständig in der Atmosphäre verglüht ist.
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