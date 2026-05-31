Aserbaidschanischer Unabhängigkeitstag in Göteborg gefeiert

Stockholm, 31. Mai, AZERTAC

Im schwedischen Göteborg ist auf Initiative des Aserbaidschanischen Garabagh-Zentrums und mit Unterstützung des Staatlichen Komitees für Diasporaarbeit der Republik Aserbaidschan eine Veranstaltung zum 28. Mai – dem Unabhängigkeitstag – durchgeführt worden.

Die Koordinatorin der Koordinationsrats der Aserbaidschaner in Schweden für Göteborg, Ulviyya Najafova, sowie der Leiter des Aserbaidschanischen Garabagh-Zentrums, gratulierten den Teilnehmern zum Nationalfeiertag und sprachen über die Bedeutung der Staatlichkeit sowie die Rolle der Diaspora bei der Bewahrung nationaler Werte.

Auch der aus Süd-Aserbaidschan stammende Teilnehmer Eldar Garadaghli betonte in seiner Rede die historische Bedeutung der Unabhängigkeit und rief zu Einheit und Solidarität auf.

Die Veranstaltung im Stadtzentrum wurde von Einheimischen und internationalen Gästen besucht. Im Rahmen des Programms wurden Informationen über die Geschichte der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik präsentiert, ergänzt durch traditionelle Tänze, Gedichtvorträge von Kindern sowie eine Ausstellung zu Kultur und nationalem Erbe.

Nargiz Jafarli