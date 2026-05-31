Champions-League-Sieg von PSG und mehrere hundert Festnahmen in Frankreich

Baku, 31. Mai, AZERTAC

Nach dem Sieg von Paris Saint-Germain im Finale der Fußball-Champions-League hat es in Frankreich Zusammenstöße und hunderte Festnahmen gegeben.

Nach Angaben des französischen Innenministeriums wurden landesweit 416 Menschen festgenommen, die meisten in der Hauptstadt Paris. Innenminister Nuñez erklärte, sieben Polizisten seien verletzt worden. Fahrzeuge und Geschäfte wurden beschädigt.

Nach Polizeiangaben versammelten sich angesichts des Finalsiegs rund 20.000 Menschen auf den Champs-Élysées. Paris Saint-Germain hatte sich bei dem Finale in Budapest im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal durchgesetzt und damit seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt.