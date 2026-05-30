Britischer Minister: Aserbaidschan ist wichtiger Partner für Sicherheit und Diplomatie

London, 30. Mai, AZERTAC

Aserbaidschan ist nach den Worten des britischen Verteidigungsstaatsministers Vernon Coaker ein wichtiger Partner des Vereinigten Königreichs in den Bereichen Sicherheit und Diplomatie.

Bei einem Empfang in London anlässlich des 108. Jahrestages der Unabhängigkeit Aserbaidschans erklärte Lord Coaker, die britische Regierung arbeite daran, die bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft anzuheben. Dies werde eine engere Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit, Handel, Investitionen, Innovation und Bildung ermöglichen.

Zugleich würdigte der Minister die Bemühungen von Präsident Ilham Aliyev um einen dauerhaften Frieden in der Region. Seine Reise nach Aserbaidschan im vergangenen Dezember habe bei ihm einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, sagte Coaker. Besonders hob er die Gastfreundschaft der Bevölkerung sowie die Verbindung von Tradition und Moderne in Baku hervor.

Die Teilnahme eines britischen Staatsministers an der Feier zum Unabhängigkeitstag wurde als weiteres Zeichen der sich vertiefenden Beziehungen zwischen beiden Ländern gewertet.

Aytan Abbasli