French Open: Geldstrafe nach Spruch für Tennisspieler Vallejo

Baku, 30. Mai, AZERTAC

Der Tennisspieler Adolfo Daniel Vallejo aus Paraguay ist bei den den French Open für eine abfällige Aussage mit einer Geldstrafe belegt worden.

Vallejo hatte sich nach einer Niederlage über die Schiedsrichterin geäußert. Mit Blick auf die aufgeheizte Stimmung im Stadion sagte er, ein solches Spiel müsse von einem Mann geleitet werden, für eine Frau sei das sehr schwierig.

Die Organisatoren des Turniers kündigten in einer Mitteilung eine "empfindliche Geldstrafe" an. Eine konkrete Höhe wurde nicht bekannt. Sie bezeichneten die Aussagen als inakzeptabel. Man verurteile jegliche sexistische Äußerungen, heißt es. Die Kompetenz eines Schiedsrichters hänge nicht von seinem Geschlecht ab.