Aserbaidschans Unabhängigkeitstag in Tschechien gefeiert

Prag, 29. Mai, AZERTAC

Die Aserbaidschanische Botschaft in der Tschechischen Republik hat in Prag einen offiziellen Empfang zum 28. Mai, dem Unabhängigkeitstag von Aserbaidschan, veranstaltet.

Unter den Gästen waren hochrangige Vertreter, darunter der tschechische Premierminister Andrej Babiš sowie weitere Regierungs- und Parlamentsvertreter, Diplomaten und Mitglieder der aserbaidschanischen Diaspora.

In seiner Rede lobte Botschafter Yaschar Aliyev die historische Bedeutung der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik und ihre Rolle für die moderne Staatlichkeit Aserbaidschans.

Premierminister Babiš betonte die strategische Partnerschaft beider Länder und hob insbesondere die enge Energiekooperation hervor, wobei Aserbaidschan als wichtigster Öllieferant von Tschechien genannt wurde.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde zudem eine Ausstellung zum Unabhängigkeitstag präsentiert.

Vügar Seyidov