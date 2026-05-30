USA begrüßen Unterzeichnung der Charta über strategische Partnerschaft mit Aserbaidschan

Washington, 30. Mai, AZERTAC

„Die Vereinigten Staaten begrüßen die Unterzeichnung einer Charta über die strategische Partnerschaft mit Aserbaidschan“, sagte Sonata Coulter, stellvertretende Staatssekretärin im US-Außenministerium, gegenüber AZERTAC.

Nach dem historischen Friedensgipfel unter Leitung von Präsident Donald Trump arbeiteten beide Länder daran, ihre Beziehungen in einer Vielzahl von Bereichen weiter auszubauen, erklärte Coulter. Der für kommende Woche geplante erste Wirtschaftsdialog werde wichtige Impulse für Projekte liefern, die sowohl für die beiden Staaten als auch für die Wirtschaft von erheblicher Bedeutung seien, so Coulter.

„Ich bin überzeugt, dass wir schon in naher Zukunft positive Ergebnisse sehen werden“, fügte sie hinzu.

Malahat Najafova