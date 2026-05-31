Blumenanbau in Aserbaidschan erlebt seit zehn Jahren neuen Aufschwung

Baku, 31. Mai, AZERTAC

Der Blumenanbau in Aserbaidschan hat sich in den vergangenen zehn Jahren wieder deutlich entwickelt. Das erklärte die Vorsitzende des Verbands der Blumenproduzenten und -exporteure Aserbaidschans, Lalazar Imamguliyeva, gegenüber AZERTAC.

Nach ihren Worten werden heute in Aserbaidschan nahezu alle Arten von Schnittblumen produziert, darunter Rosen, Lilien und Pfingstrosen. Die modernen Gewächshäuser entsprächen internationalen technologischen Standards. Die jährliche Produktion liege bei mehr als 20 Millionen Schnittblumen.

Imamguliyeva verwies zugleich auf Herausforderungen für die Branche. Hohe Energiekosten, fehlende Subventionen sowie der Import von Setzlingen und Blumenzwiebeln aus den Niederlanden erschwerten die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Produzenten. Sie sprach sich zudem für Maßnahmen zur Senkung der Produktionskosten und zur Stärkung des Exportpotenzials aus.

Sollten die bestehenden Probleme gelöst werden, könne sich Aserbaidschan zu einem der führenden Blumenproduzenten der Region entwickeln, betonte sie.