Italien-Rundfahrt: Jonas Vingegaard gewinnt vorletzte Giro-Etappe und steht vor Gesamtsieg

Baku, 31. Mai, AZERTAC

Der dänische Radprofi Jonas Vingegaard steht vor dem Gesamtsieg des Giro d'Italia. Auf der vorletzten Etappe der Rundfahrt sicherte sich Vingegaard bei der Bergankunft im Wintersportort Piancavolli seinen fünften Tagessieg.

Für Vingegaard wäre es der erste Sieg der Italien-Rundfahrt. Damit hätte er nach seinen Erfolgen bei der Tour de France und bei der Vuelta in Spanien alle Grand Tours gewonnen.

Auf Platz zwei der Gesamtwertung liegt der Österreicher Felix Gall mit mehr als fünf Minuten Rückstand. Dritter ist Jai Hindley aus Australien.

Die letzte Etappe findet heute in Rom statt. Angriffe auf den Führenden der Gesamtwertung gibt es traditionell nicht.