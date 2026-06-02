Aserbaidschan und Usbekistan beraten über strategische Allianzbeziehungen

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat am 2. Juni ein Telefongespräch mit seinem usbekischen Amtskollegen Bakhtiyor Saidov geführt.

Dabei erörterten die Minister den aktuellen Stand sowie die Entwicklungsperspektiven der strategischen Allianzbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Usbekistan. Beide Seiten betonten, dass der hochrangige politische Dialog zwischen den Staatschefs die dynamische Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit in allen Bereichen wesentlich vorangetrieben habe.

Besprochen wurden zudem Möglichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Handel, Transport und Kommunikation, Energie, Investitionen sowie humanitäre Fragen.

Die Minister würdigten die gegenseitige Unterstützung in internationalen und regionalen Organisationen, darunter die Vereinte Nationen, die Organisation Türkstaaten und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit, und betonten die Bedeutung einer weiteren Abstimmung in diesen Formaten.