Zugang aserbaidschanischer Unternehmen zu internationalen Kapitalmärkten erörtert

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Der stellvertretende Wirtschaftsminister Aserbaidschans, Azer Bayramov, hat sich mit David Reed, dem britischen Handelskommissar für Osteuropa und Zentralasien, getroffen.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen der aktuelle Stand sowie die Perspektiven der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Vereinigten Königreich. Die Gesprächspartner tauschten sich insbesondere über die Diversifizierung der aserbaidschanischen Wirtschaft, Kooperationsmöglichkeiten in den befreiten Gebieten, den Ausbau der Partnerschaft im Nichtölsektor sowie die Förderung von Investitionen aus.

Darüber hinaus wurden Möglichkeiten erörtert, den Zugang aserbaidschanischer Unternehmen zu internationalen Kapitalmärkten zu erweitern.

Weitere Themen des Treffens waren die Perspektiven lokaler Unternehmen, die sowohl an der Baku Stock Exchange als auch an der London Stock Exchange notiert sind, die Weiterentwicklung der Kapitalmärkte sowie die Intensivierung der bilateralen Finanzkooperation.