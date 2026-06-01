Baku kündigt internationale Konferenz zu Ereignissen von Amritsar an

Baku, 1. Juni, AZERTAC

In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku soll am 3. Juni eine internationale Konferenz zu den Ereignissen von Amritsar im Jahr 1984 stattfinden.

Die von der Baku-Initiativgruppe organisierte Veranstaltung will sich laut Angaben mit Vorwürfen staatlicher Repressionen gegen ethnische und religiöse Minderheiten in Indien befassen.

Teilnehmen sollen unter anderem Vertreter der Sikh- und Dalit-Diaspora aus mehreren Ländern sowie Experten und Menschenrechtsaktivisten.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen laut Ankündigung Diskussionen über internationale rechtliche Bewertungen der Ereignisse von 1984 in Amritsar sowie über Fragen des Minderheitenschutzes und transnationaler Repression. Ziel sei zudem der Austausch zwischen Diaspora-Gruppen und die Entwicklung gemeinsamer Ansätze auf internationalen Plattformen.