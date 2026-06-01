31. Baku-Energiewoche gestartet – 276 Unternehmen aus 46 Ländern erwartet

Baku, 1. Juni, AZERTAC

In Baku hat die 31. Baku-Energiewoche begonnen, eines der wichtigsten internationalen Energieforen der Kaspischen Region. Die Veranstaltung läuft vom 1. bis 3. Juni im Baku Expo Center und vereint drei Großformate: die 31. Internationale Kaspische Öl- und Gasausstellung, die 14. Kaspische Messe für saubere Energie sowie das 31. Baku-Energieforum.

Insgesamt nehmen 276 Unternehmen aus 46 Ländern teil. Rund 60 % der Aussteller sind internationale Firmen, etwa 40 % stammen aus Aserbaidschan. Etwa 35 % der teilnehmenden Unternehmen sind erstmals vertreten. Zu den Partnern zählen u. a. große Energie- und Industrieunternehmen wie bp, ExxonMobil, TotalEnergies, Masdar, SLB und SOCAR.

Die Veranstaltung wird traditionell vom aserbaidschanischen Energieministerium unterstützt, während der Ölkonzern SOCAR als Hauptpartner fungiert. Auch internationale Finanz- und Beratungsinstitutionen wie PAŞA Bank, Deloitte und Boston Consulting Group sind eingebunden.

Mehr als 600 Delegierte und rund 60 Sprecher nehmen am Baku-Energieforum teil. Teilnehmer kommen unter anderem aus Europa, Asien, dem Nahen Osten und Nordamerika, darunter aus Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, China, Japan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Im Mittelpunkt stehen Themen wie Energieversorgungssicherheit, grüne Energien, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Dekarbonisierung. Neben klassischen Öl- und Gasprojekten werden auch erneuerbare Energien, Wasserstoff, Elektromobilität und Energiespeichertechnologien präsentiert.

Ein besonderes Highlight ist die Präsentation moderner Technologien wie Robotik- und KI-Systeme, darunter humanoide Roboter und autonome Systeme für industrielle Anwendungen.

Im Rahmen des Programms finden zahlreiche B2B- und B2G-Treffen statt, bei denen neue Investitions- und Kooperationsprojekte diskutiert werden. Außerdem sind mehrere Unterzeichnungszeremonien von Memoranden geplant.

Die Baku-Energiewoche hat sich in den letzten drei Jahrzehnten zu einer zentralen internationalen Plattform für Energiedialog, Investitionen und technologische Innovation entwickelt und spielt eine wichtige Rolle bei der Positionierung Aserbaidschans als globalem Energieakteur.