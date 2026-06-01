Ölpreise an Börsen zugelegt VIDEO

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 93,33 US-Dollar. Das waren 2,21 US-Dollar mehr als am vorigen Wochenende. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,45 US-Dollar auf 89,81 Dollar.