Aserbaidschan deckt 8,1 Prozent der EU-Pipeline-Gasimporte

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan hat im Jahr 2025 nach Angaben des Energieministers Parviz Schahbazov rund 8,1 Prozent der Pipeline-Gasimporte der Europäischen Union geliefert.

Das teilte Minister Schahbazov im Rahmen der Baku-Energiewoche mit. Er verwies dabei auf zunehmende Herausforderungen auf den globalen Energiemärkten, die vor allem durch geopolitische Entwicklungen und Versorgungsrisiken geprägt seien.

In diesem Zusammenhang betonte der Minister die wachsende Bedeutung von Energiesicherheit und stabilen Lieferketten. Aserbaidschan sei heute nicht nur ein verlässlicher Energieexporteur, sondern auch ein strategischer Knotenpunkt, der den Kaspischen Raum mit dem Schwarzen Meer, dem Mittelmeer und der Adria verbinde.

Während im 20. Jahrhundert vor allem die Fördermenge entscheidend gewesen sei, würden im 21. Jahrhundert sichere Transportwege, Netzwerke und verlässliche Partnerschaften die Energiepolitik bestimmen, so Schahbazov weiter. Aserbaidschan vereine diese Faktoren in besonderer Weise.