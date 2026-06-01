Präsident Ilham Aliyev: Wirtschaftliche Entwicklung Aserbaidschans ist heute sehr positiv

Baku, 1. Juni, AZERTAC

„Die wirtschaftliche Entwicklung Aserbaidschans ist heute sehr positiv. Unsere Bewertungen werden von den führenden internationalen Ratingagenturen Jahr für Jahr angehoben. Inzwischen verfügen wir bereits über ein Investment-Grade-Rating. Die Armutsquote wurde auf 5 % gesenkt, während die Arbeitslosenquote etwa auf demselben Niveau liegt. Es ist uns gelungen, die Auslandsverschuldung deutlich zu reduzieren“, sagte Ilham Aliyev in seiner Rede in seiner Rede bei der offiziellen Eröffnungsveranstaltung der Baku-Energiewoche.