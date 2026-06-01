Weitere Lieferung über das Territorium Aserbaidschans nach Armenien transportiert

Baku, 1. Juni AZERTAC

Eine weitere Lieferung aus Russland nach Armenien ist im Transit über das Territorium Aserbaidschans erfolgt.

Heute wurden vom Bahnhof Bilajari in Richtung Boyuk Kesik insgesamt 139 Tonnen Getreide in vier Waggons sowie 138 Tonnen Düngemittel, ebenfalls in vier Waggons, versandt.

Bislang transportierte man im Transit über Aserbaidschan mehr als 29.000 Tonnen Getreide, über 6.000 Tonnen Düngemittel, 133 Tonnen Aluminium sowie 68 Tonnen Buchweizen aus Russland nach Armenien.

Neben den Transitlieferungen werden auch Erdölprodukte aus Aserbaidschan nach Armenien exportiert. Bis heute exportierte Aserbaidschan mehr als 10.000 Tonnen Dieselkraftstoff, 979 Tonnen Benzin der Sorte AI-92 sowie 2.955 Tonnen AI-95-Benzin nach Armenien.