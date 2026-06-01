Präsident Ilham Aliyev: Sangesur-Korridor wird definitiv gebaut werden

Baku, 1. Juni, AZERTAC

„Wir können auch auf unsere Erfolge bei der Verbindung der Kontinente stolz sein. Durch Investitionen in die Eisenbahn- und Straßeninfrastruktur eröffnen wir neue Transportkorridore“, sagte Ilham Aliyev in seiner Rede bei der offiziellen Eröffnungsveranstaltung der Baku-Energiewoche.

„Der Ost-West-Korridor funktioniert erfolgreich. Der Sangesur-Korridor, der einen weiteren Zweig des Ost-West-Korridors bilden wird, wird definitiv gebaut werden – auf der Grundlage des Dokuments, das am 8. August 2025 im Weißen Haus vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, dem Premierminister Armeniens und mir unterzeichnet wurde“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.