Baku Slawische Universität baut Zusammenarbeit mit chinesischen Hochschulen aus

Peking, 1. Juni, AZERTAC

Eine Delegation der Baku Slawischen Universität unter Leitung von Rektor Anar Nagiyev hat China besucht, um die Zusammenarbeit mit chinesischen Hochschulen zu vertiefen.

Bei Gesprächen mit der Universität für Fremdsprachen Peking und der Pädagogische Universität Peking standen Sprachunterricht, Studierenden- und Dozentenaustausch, gemeinsame Forschungsprojekte sowie Kooperationen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Sommerschulen im Mittelpunkt.

Zudem besuchte die Delegation die Huzhou Universität, wo ein Kooperationsabkommen unterzeichnet wurde. Dabei wurde die strategische Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und China als wichtige Grundlage für die weitere Zusammenarbeit hervorgehoben.

Schahin Jafarov