Albanien setzt bei Diversifizierung der Energieversorgung auf Zusammenarbeit mit Aserbaidschan

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Albanien arbeitet bei der Diversifizierung seiner Energiequellen und Versorgungsrouten mit Aserbaidschan zusammen.

Dies erklärte Erlind Sulo in einer Plenarsitzung des Baku-Energieforums zum Thema internationale Zusammenarbeit für eine nachhaltige und diversifizierte Energiezukunft.

Nach seinen Worten erfolgt die Zusammenarbeit mit Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten im Einklang mit den Vorgaben der Europäischen Union.

Im Rahmen der Kooperation setzt SOCAR das Projekt zur Gasversorgung „Nur“ in der albanischen Stadt Korçë um, das bis Ende 2026 abgeschlossen werden soll. Zudem nahm nach der Unterzeichnung eines Memorandums zwischen SOCAR, dem albanischen Infrastruktur- und Energieministerium sowie der Gesellschaft Albgaz die Niederlassung „SOCAR Gas Albania“ ihre Arbeit auf.